Насмотрелись российского сериала. В Киеве подростки организовали преступную группу и напали на сверстника (фото)

В Киеве разоблачили преступления организацию подростков, которые под влиянием российского сериала "Слово пацана" напали на ровесника и обворовали его.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Полиции Киева в Facebook .

Что известно о деле

В начале декабря в полицию Киева обратился мужчина с заявлением о том, что его 16-летнего сына избили и ограбили.

Правоохранителям удалось узнать, что несовершеннолетние парни под влиянием российского сериала "Слово пацана" собирались совершать преступления на территории столицы.

Нарушители привлекли к своей деятельности девушек. Они должны были знакомиться онлайн с парнями и приглашать на свидание. При этом предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. Затем молодые люди планировали грабить тех, кто придет на встречу.

Переписка грабителей о воровстве и избиении (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

У 16-летнего парня они отобрали телефон и избили его. Смартфон сразу сдали в ломбард, а деньги - разделили между сообщниками.

Украденный мобильный телефон полицейские разыскали и изъяли как вещественное доказательство.

Фигурантам 2006 и 2007 годов рождения сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения.

Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

Полиция установила личности нарушителей и готовит санкции (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)