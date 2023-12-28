Передивилися російський серіал. У Києві підлітки організували злочинну групу та напали на однолітка (фото)

У Києві викрили злочину організацію підлітків, які під впливом російського серіалу "Слово пацана" напали на ровесника та обікрали його.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Поліції Києва у Facebook .

Що відомо про справу

На початку грудня до поліції Києва звернувся чоловік із заявою про те, що його 16-річного сина побили та пограбували.

Правоохоронцям вдалося дізнатися, що неповнолітні хлопці під впливом російського серіалу "Слово пацана" збиралися вчиняти злочини на території столиці.

Порушники залучили до своєї діяльності дівчат. Вони повинні були знайомитись онлайн з хлопцями та запрошувати на побачення. При цьому перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Потім юнаки планували грабувати тих, хто прийде на зустріч.

Листування грабіжників про крадіжки та побиття (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

У 16-річного хлопця вони відібрали телефон і побили його. Смартфон відразу здали в ломбард, а гроші - розділили між спільниками.

Викрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили як речовий доказ.

Фігурантам 2006 та 2007 років народження повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Поліція встановила особи порушників і готує санкції (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)