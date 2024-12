Предсказания Ванги на 2025 год: о каких 10 важных событиях она предупредила человечество

Ранее мы рассказывали о том, что предсказал для человечества на 2025 год Нострадамус.

А также мы писали, что в пророчествах Ванги и Нострадамуса на 2025 год обнаружили жуткое совпадение.

При написании материала использованы источники: The times of India, The Sun, Euronews, NDTV, Sky History