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Степанов розповів, які мутовані штами коронавірусу курсують в Україні

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 09:08
Степанов розповів, які мутовані штами коронавірусу курсують в Україні Фото: Максим Степанов назвав мутовані штами коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні продовжує набирати обертів і за останню добу було зареєстровано понад 19 тисяч нових випадків зараження. Також 1 квітня від цієї хвороби померло найбільша кількість людей з початку пандемії – 433 особи.

Максим Степанов назвав мутовані штами коронавірусу, які вже були лабораторно підтверджені. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус в регіонах".

За даними глави МОЗ Максима Степанова, в Україні лабораторно підтвердили наявність південноафриканського штаму вірусу. А британський різновид вірусу був виявлений у всіх регіонах нашої країни.

За його словами, майже 70% українців, які перехворіли на коронавірус, потребують додаткової реабілітації строком від трьох до шести місяців.

Глава МОЗ зазначив, що причинами складного "постковідного" синдрому є мутований британський штам коронавірусу і зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.

Варто відзначити, що британський штам в три рази заразніший, він більш агресивний і вражає молодих людей. Також у цього різновиду хвороби дуже короткий інкубаційний період – три дні.

Безсимптомного перебігу хвороби у цього штаму немає і для нього характерно тяжкий перебіг хвороби, що призвело до збільшення госпіталізацій в країні.

"Крім органів дихання, вірус вражає слизові оболонки, нирки та навіть центральну нервову систему, печінку", - повідомив Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МОЗ дав остаточну відповідь щодо введення комендантської години в Україні.

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