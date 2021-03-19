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Якщо ви перехворіли COVID-19: лікар розповів, на скільки часу ви захищені

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 11:58
Якщо ви перехворіли COVID-19: лікар розповів, на скільки часу ви захищені Доктор Жиравецький повідомив про повторні зараження і імунітеті (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Повторні випадки зараження коронавірусом в Україні існують. Але якщо ви перехворіли, у вас повинні вироблятися антитіла, вони і захищають від інфекції на певний час.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив доктор зі Львова Тарас Жиравецький.

"Повторні випадки зараження в Україні існують. Офіційно близько 1300. Всього офіційно перехворіло приблизно 1, 5 мільйона чоловік. Неофіційно 8 мільйонів", - написав лікар.

Жиравецький повідомив, що шанс повторно заразитися коронавірусом є в однієї людини з тисячі. Медик звернувся до всіх українців з проханням не сіяти паніку.

"Тому прохання до всіх не розганяти паніку про повторному інфікуванні і вічної пандемії. Ті, хто перехворів і має антитіла, не переживайте, ви захищені! А тим, хто аналізує, прохання, вчіться аналізувати", - зазначає медик.

В кінці він підкреслив, що антитіла до коронавирусу у людини не зникають три місяці, а це означає, що в цей час він не ризикує захворіти.

Нагадаємо, що доктор Жиравецький назвав нові симптоми британського штаму COVID-19.

Як ми писали раніше, доктор Жиравецький звернувся до українців з-за ситуації з COVID-19.

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