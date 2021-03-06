Зустрічайте Буковельський штам: лікар звернувся до українців через ситуацію з COVID-19

Епідемія COVID-19 в Україні, всупереч прогнозам медиків, не пішла на спад, і вірус зараз поширюється швидше, ніж раніше.

На думку доктора, така ситуація спричинена в тому числі не дотриманням епідеміологічних рекомендацій і карантинних обмежень під час пандемії, особливо на курортах в Карпатах, де були помічені натовпи туристів навіть в період зимового локдауну.

"На жаль, мій прогноз щодо зниження пандемії не підтвердився, хоча я не міг врахувати, що у нас будуть оазиси в країні, де були натовпи людей з різних областей, в яких вірус "не розповсюджувався". Зустрічайте Буковельський штам. На жаль, вірус виявився хитріше тих, хто думав, що є спритнішим і його це не торкнеться", - пише Жиравецький.

Також він розповів, що у Львові нині непроста ситуація з коронавірусом, і рекомендував жителям міста утриматися від масових святкових заходів.

"Ситуація з Ковідом в місті така, що всім все ж краще бути вдома. Гуляти в парках можна і навіть потрібно, але забави, якщо ви ще не хворіли, поки відтермінуйте. І так вірус існує, і він зараз дійсно швидше поширюється", - говорить медик.

Жиравецький звернув увагу, що в разі захворювання COVID-19 критичним періодом вважають 6-7 день після перших симптомів.

"Злетів аналіз ЦРП - вам потрібен антибіотик! Всім, у кого несподівано піднялася температура, бажано на другий день зробити ПЛР тест або антиген на COVID-19", - радить лікар.

Також він додав, що самоізоляція при захворюванні може врятувати від ймовірних ускладнень.