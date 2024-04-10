Пенсия по возрасту или по инвалидности: какие выплаты выгоднее оформить украинцам

Какую пенсию лучше оформить

Стоит ли оформлять пенсию по инвалидности ІІІ группы?

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% пенсии по возрасту. Однако в некоторых случаях оформление пенсии по возрасту может оказаться более выгодным.

Например, если лицо еще не достигло пенсионного возраста, но имеет полный стаж, его выплаты могут быть одинаковыми, как по возрасту, так и по инвалидности. В таком случае изменять вид пенсии нет смысла.

Какая ситуация с пенсией за I и II группы?

В настоящее время пенсия для лиц с инвалидностью I группы составляет 100% от пенсии по возрасту. Во II группы – 90% от пенсии по возрасту. Поэтому следует обратить внимание на возраст и количество приобретенного страхового стажа человека.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2024 году

в 60 лет - не менее 31 года страхового стажа;

в 63 года - 21 год страхового стажа;

в 65 лет - 15 лет страхового стажа.

Индексация пенсий

Напомним, с 1 марта в Украине вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). Минимальная пенсия выросла с 2093 года до 2361 гривен.

В марте направили 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты. Таким образом, ПФУ увеличило финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.