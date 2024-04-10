RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пенсия по возрасту или по инвалидности: какие выплаты выгоднее оформить украинцам

Какую пенсию лучше оформить (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые украинцы имеют право выбирать, какую пенсию они хотят оформить – по возрасту или по инвалидности. Какая из этих опций будет более выгодной, зависит от конкретных обстоятельств.

Об этом расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Какую пенсию лучше оформить

Стоит ли оформлять пенсию по инвалидности ІІІ группы?

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% пенсии по возрасту. Однако в некоторых случаях оформление пенсии по возрасту может оказаться более выгодным.

Например, если лицо еще не достигло пенсионного возраста, но имеет полный стаж, его выплаты могут быть одинаковыми, как по возрасту, так и по инвалидности. В таком случае изменять вид пенсии нет смысла.

Какая ситуация с пенсией за I и II группы?

В настоящее время пенсия для лиц с инвалидностью I группы составляет 100% от пенсии по возрасту. Во II группы – 90% от пенсии по возрасту. Поэтому следует обратить внимание на возраст и количество приобретенного страхового стажа человека.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2024 году

  • в 60 лет - не менее 31 года страхового стажа;
  • в 63 года - 21 год страхового стажа;
  • в 65 лет - 15 лет страхового стажа.

Индексация пенсий

Напомним, с 1 марта в Украине вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). Минимальная пенсия выросла с 2093 года до 2361 гривен.

В марте направили 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты. Таким образом, ПФУ увеличило финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.

 

Читайте также, что некоторым пенсионерам пенсии повысят задним числом.

Ранее мы писали, что пенсионеры в апреле получат прибавку к пенсии по возрасту, но есть одно условие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в УкраинеПенсии