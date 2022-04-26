Пенсія по втраті годувальника: хто може її отримувати і куди потрібно звертатися

В Україні члени сімей тих, хто зник безвісти, зможуть отримувати пенсію по втраті годувальника. В першу чергу це стосується дітей, чиї батьки пропали безвісти під час військових дій.
Хто зможе отримати таку пенсію і куди потрібно звертатися для оформлення – читайте нижче.
Як розповіли у Міністерстві соціальної політики, з початку війни в Україні вже понад 5 тисяч було зниклих безвісти. Поліції вдалося розшукати більше половини цих людей, але ще понад 2 тисячі осіб знаходиться в розшуку.
За даними омбудсмена Людмили Денисової, кількість зниклих може бути набагато більшою - близько 16 тисяч людей.
"Члени сімей безвісти зниклих людей можуть подати заяву в поліцію про розшук такої людини. З дати подання такої заяви зниклий отримує відповідний статус. Заяву про розшук крім родичів можуть подати представники військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, об'єднання громадян або будь - яка людина, якій стало відомо про зникнення", - пояснили в Міністерстві.
Гаряча лінія Національної поліції, куди можна подати заяву про зниклу людину: 089 420 18 67
Члени сім'ї безвісти зниклих мають право подати на оформлення пенсії через один місяць з дня внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Виплати пенсії здійснюються весь час, протягом якого особа, зникле безвісти, зберігає цей правовий статус. Недієздатним родичам, які були на забезпеченні зниклого безвісти, призначається пенсія по втраті годувальника, незалежно від тривалості страхового стажу особи, яка пропала безвісти.
Для призначення пенсії по втраті годувальника необхідно звернутися в установленому порядку в будь-яке відділення Пенсійного фонду України. Також можна подати заявку через вебпортал Пенсійного фонду України.
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