Пенсія в Україні: з'явилися нові правила по трудовому стажу

Пенсії в Україні з 1 січня 2020 року будуть нараховуватися громадянам по-новому. Справа в тому, що якщо у 60-річної людини не буде 27 років трудового стажу - виплата їй не буде нарахована.

В 2028 році тільки 55% населення виконають вимоги щодо стажу. Такі підрахунки зробило Міністерство соціальної політики. Кількість українців пенсійного віку, але без необхідного стажу буде зростати з кожним роком.

На пенсію після 60 років зможуть вийти:

у 2020 році - від 27 років стажу;

в 2021-му - від 28 років стажу;

у 2022-му - від 29 років стажу;

в 2023-му - від 30 років стажу;

в 2024-му - від 31 років стажу;

у 2025-му - від 32 років стажу;

у 2026-м - від 33 років стажу;

в 2027-м - від 34 років стажу;

в 2028-му - 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

2020 р. - від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му - від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му - від 19 до 29 років стажу;

в 2023-му - від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му - від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му - від 22 до 32 років стажу;

у 2026-м - від 23 до 33 років стажу;

в 2027-м - від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му - від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

у 2020 році - до 17 років стажу;

в 2021-му - до 18 років стажу;

у 2022-му - до 19 років стажу;

в 2023-му - до 20 років стажу;

в 2024-му - до 21 року стажу;

у 2025-му - до 22 років стажу;

в 2026 році-до 23 років стажу;

в 2027-м - до 24 років стажу;

в 2028-му - до 25 років стажу.

Пенсія в Україні: як зміняться виплати з 1 січня

Нагадаємо, що названі категорії пенсіонерів, яким у 2020 році не дадуть виплати. Так, жителі ОРДЛО поки не будуть отримувати виплати. Вони знову зможуть отримувати пенсії після деокупації Донбасу.