Пенсія в Україні: у березні деякі категорії чекає неприємний сюрприз

Пенсія в Україні у 2020 році буде підійматися кілька разів і це пов'язано зі зростанням мінімального прожиткового мінімуму і плановою індексацією. Також будуть підвищуватися пенсії для окремих категорій громадян. "Осучаснення" пенсій проводиться для того, щоб люди, які виходили на пенсію раніше, могли отримувати виплати вище прожиткового мінімуму.

У березні буде проведено переіндексація для пенсіонерів, які отримували виплати, виходячи із середньої зарплати 3764 гривні.

В цю категорію увійдуть:

Пенсії за віком

Пенсії по інвалідності

Пенсії по втраті годувальника

Пенсії за вислугою років

Пенсії військовослужбовців строкової служби, призначення за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Також добавки отримають чорнобильці-ліквідатори, які отримують пенсії, призначені за Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", раніше вони були розраховані виходячи з показника середньої зарплати за 2006 рік – 928, 81 гривень.

Всі добавки, які отримають пенсіонери цих категорій – не одноразові, це збільшення допомоги на найближчий рік.

Не отримають надбавок у березні такі категорії пенсіонерів:

Ті, хто отримує максимальні пенсії.

Соціальні пенсії – виплати, які нараховувалися особам без стажу і заробітної плати.

Спеціальні пенсії (держслужбовці, прокурори, судді, помічники народних депутатів, наукові співробітники).

Наступне підвищення пенсій у 2020 році заплановано на квітень – виплати збільшать тим пенсіонерам, які ще працюють. Якщо у такого пенсіонера після виходу на пенсію стаж збільшився ще на два роки, то йому буде зроблений перерахунок.