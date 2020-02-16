ru
ua

Пенсія в Україні: у березні деякі категорії чекає неприємний сюрприз

Новини » Життя   

Пенсії в Україні підвищать в березні, але не всім категоріям українців

Пенсія в Україні у 2020 році буде підійматися кілька разів і це пов'язано зі зростанням мінімального прожиткового мінімуму і плановою індексацією. Також будуть підвищуватися пенсії для окремих категорій громадян. "Осучаснення" пенсій проводиться для того, щоб люди, які виходили на пенсію раніше, могли отримувати виплати вище прожиткового мінімуму.

У березні буде проведено переіндексація для пенсіонерів, які отримували виплати, виходячи із середньої зарплати 3764 гривні.

В цю категорію увійдуть:

  • Пенсії за віком
  • Пенсії по інвалідності
  • Пенсії по втраті годувальника
  • Пенсії за вислугою років
  • Пенсії військовослужбовців строкової служби, призначення за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Також добавки отримають чорнобильці-ліквідатори, які отримують пенсії, призначені за Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", раніше вони були розраховані виходячи з показника середньої зарплати за 2006 рік – 928, 81 гривень.

Всі добавки, які отримають пенсіонери цих категорій – не одноразові, це збільшення допомоги на найближчий рік.

Не отримають надбавок у березні такі категорії пенсіонерів:

  • Ті, хто отримує максимальні пенсії.
  • Соціальні пенсії – виплати, які нараховувалися особам без стажу і заробітної плати.
  • Спеціальні пенсії (держслужбовці, прокурори, судді, помічники народних депутатів, наукові співробітники).

Наступне підвищення пенсій у 2020 році заплановано на квітень – виплати збільшать тим пенсіонерам, які ще працюють. Якщо у такого пенсіонера після виходу на пенсію стаж збільшився ще на два роки, то йому буде зроблений перерахунок.

Маруся Звіробій жорстко обізвала Зеленського Соколова різко звернулась до Зеленського та нагадала про долю Януковича (відео)
Читати всі новини