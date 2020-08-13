Пенсіонери в Україні можуть отримати 10 пенсій за раз: хто ці щасливчики

Деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. Йдеться про бюджетників, які працювали на посадах, що дають право на пенсію "за вислугою років".

Згідно зі статтею в газеті "Пенсійний кур'єр", №30 (896), при цьому також важливо дотриматися ряду умов:

на день досягнення пенсійного віку людина працювала в закладах державної або комунальної форми власності;

займана посада давала право на пенсію за вислугою років згідно з пунктами з е) по ж) ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення. У цей перелік входить сфера освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, а також спортсмени і артисти;

страховий стаж становить мінімум 35 років у чоловіків і 30 років - у жінок;

до цього людина не отримувала ніякий інший вид пенсії.

Важливо пам'ятати, що зміни в закон про отримання 10 місячних пенсій за раз цим категоріям набули чинності 1 жовтня 2011 року. Тому ті українці, які вийшли на пенсію до цієї дати, на таку виплату не можуть розраховувати.

Про право на таку одноразову допомогу йдеться в пункті 7.1 Прикінцевих положень Закону України Про загальнообов'язкове пенсійне страхування.

Раніше ми писали, що пенсію в Україні можна отримати достроково і з мінімумом стажу.

Також повідомлялося, що пенсіонерам відповіли на важливе питання, чому при великому стажі вони отримують жебрацьку пенсію.