Пенсіонери зможуть забрати гроші з накопичувального фонду: стали відомі умови

Ті, хто старше 50 років, можуть самі вирішувати, робити їм відрахування чи ні. Якщо хтось побоїться перераховувати свої гроші приватному фонду, то буде створено Єдиний державний фонд.

Інформацію про гроші на накопичувальних рахунках можна буде подивитися в своєму електронному кабінеті. Там буде вказано, скільки грошей накопичено і яка їх прибутковість.

Як можна буде забрати гроші

Українці зможуть зняти кошти з накопичувальних фондів двома способами:

За допомогою одноразової виплата всього накопиченого.

Через виплату рівними частинами протягом якогось періоду.

У першому випадку гроші зможуть отримати ті, хто навіть не досяг пенсійного віку. Варто pfзначити, що кошти віддадуть в крайніх випадках, коли гроші терміново потрібні на лікування.

Українські пенсіонери зможуть забрати гроші з накопичувального фонду (відео: YouTube)