Пенсіонери в Києві влаштували тисняву під банком: "карантинні" фото

Карантин у Києві через пандемію коронавіруса навіть не думають дотримуватися деякі українці. Сьогодні, 13 квітня, в столиці помітили натовп, який намагався штурмом взяти відділення "Ощадбанку".

Фото з'явилося в Telegram-чаті ресурсу dtp.kiev.ua. Повідомляється, що "товкучка і шкандаль" мали місце зранку понеділка біля відділення банку на Маяковського, 15 (житловий масив "Троєщина").

На знімку видно, що юрба з понад 15 осіб без дотримання належної дистанції в півтора метри стоїть під відділенням банку. Лише кілька людей відійшли подалі.

Зазначимо, що більшість з присутніх - люди пенсійного віку - категорії найбільш вразливої для коронавіруса. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про посилення карантинних заходів, українці віком після 60 років мають перебувати на самоізоляції.

У Києві грубо порушують карантин (фото: dtp.kiev.ua)

Тим часом Київ на ранок 13 квітня вийшов у лідери по розповсюдженню коронавіруса. У столиці вже 495 хворих.

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