Пенсіонерка з коронавірусом відвідувала церкву: під Житомиром оголосили НС

Коронавірус в Україні був діагностований сьогодні ще у двох людей - 64-річного чоловіка з Чернівецької області, чия дружина нещодавно повернулася з Італії, і у 71-річної пенсіонерки з Радомишльського району під Житомиром.

Зазначається, що літня жінка повернулася до України з Польщі 1 березня.

За словами голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, пацієнтку доставили в інфекційне відділення у Радомишлі.

У прес-службі облдержадміністрації також розповіли, що в даний час встановлюються всі особи, які з нею контактували, а у близьких і рідних жінки симптоми COVID-19 не виявлено, але люди знаходяться під контролем лікарів в обсервації у власному будинку.

12 березня у Радомишлі оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру - були закриті всі розважальні заклади та установи освіти.

Також стало відомо, що пенсіонерка 8 березня була в церкві, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня.

"Ви всі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять усі присутні. Це нас хвилює", - зазначив директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, передає "Укрінформ".

Зараз йде робота зі священиками, щоб виявити людей, які в цей день перебували в храмі.

Голова ОДА Бунечко додав, що на обсервації знаходиться 6 родичів хворої жінки і 4 гостей з Радомишля. Крім того, ще 2 гостей з Києва також на обсервації.

Нагадаємо, що в групу ризику захворювання на коронавірусом входять літні люди, а також люди з хронічними хворобами (діабет, захворювання серця і легенів).

Як повідомлялося раніше, в Україні після запровадження карантину через коронавірус в світі в Києві 11 березня влада закликала скасувати масові богослужіння в церквах. 12 березня у ПЦУ заявили, що серйозних підстав для цього немає, проте дали рекомендації віруючим, в тому числі - не контактувати зі святинями (не цілувати). В УГКЦ дали аналогічні поради, а також дозволили слухати служби з дому.