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Пенсионеров в Украине ждут важные изменения в начислении выплат: кого коснется нововведение

Для украинских пенсионеров готовят важные изменения (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинским пенсионерам могут урегулировать вопрос о назначение выплат тем, кто работал за границей. Также изменения могут коснуться тех, у кого есть стаж работы на территории Крыма.

Изменения вступят в силу, когда будет принять законопроект №9453 "О пропорциональном начислении страхового стажа лицам, работающим за пределами Украины".

Изменения для тех, кто работал за границей

В частности, в проекте закона предлагается при расчете пенсий учитывать для размера выплат Единый социальный взнос, уплаченный в Украине, и стаж работы за границей. Это коснется всех граждан, которые во время вынужденной иммиграции смогли найти работу. Нововведение охватит около миллиона будущих пенсионеров.

Работа в РФ

В выслугу лет не будут причислять периоды военной службы, начиная с 19 февраля 2014 года в силовом блоке, на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также других государственных органах российской федерации.

Работа в Крыму

В проекте закона предлагают разрешить ситуацию с зачислением стажа работы для украинцев в Крыму. Ведь гражданам, прибывшим с неподконтрольной Украине территории, нужно было подавать справку из Пенсионного фонда РФ о неполучении российской пенсии. Однако получить такую справку на самом деле невозможно - их просто не выдают.

Оформление пенсии во время войны

Еще одна важная статья в этом законопроекте - предоставить возможность обращаться за назначением пенсии украинцам, которые временно находятся за пределами страны и не способны физически, а частности, из-за войны, явиться лично в органы Пенсионного фонда. Можно будет обратиться с этим вопросом в консульские учреждения.

На данный момент законопроект уже рассмотрен и одобрен профильными комитетами и направлен для голосования в Верховную Раду.

Кстати, ранее мы писали о том, кто и на каких условиях может выйти на пенсию в 50 лет.

А также мы рассказывали, сколько нужно стажа для получения пенсии по инвалидности.

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