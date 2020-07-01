Пенсіонерам в Україні знову підвищили виплати: надбавки отримає ряд категорій

Українські пенсіонери отримають грошові надбавки від держави в липні. Пов'язано це з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 числа. Хто може розраховувати на додаткові кошти - в матеріалі Styler.

Так, у ПФУ повідомили, що доплати з 1 липня торкнуться всіх категорій, виплати яких залежать від прожиткового мінімуму. Він виріс з 1638 до 1714 грн для осіб які втратили працездатність (+74 грн).

А ось для працездатних осіб прожитковий мінімум зараз становить 2197 грн (був 2102 грн).

Надбавку з 1 липня отримали такі соціальні категорії:

Категорії, яким підвищили виплати з 1 липня (скрін: pfu.gov.ua)

З 1 липня збільшиться також доплата за надстаж. Так, чоловіки-пенсіонери зі стажем понад 35 років і жінки з понад 30 роками щомісяця отримують по 1% від "мінімалки" за кожен "зайвий рік". Тобто, з 1 липня їм будуть доплачувати по 17,12 грн.

Крім того, виплати збільшили і для дітей різних вікових груп та категорій, пише Сьогодні.

Діти до 6 років - з 1 779 грн до 1859 грн; від 6 років до 18 років - з 2 218 грн до 2 318 грн (для одиноких батьків);

Діти, над якими встановлено опіку чи піклування (до 6 років - з 1 липня - 4647,5 грн; від 6 років до 18 років - з 1 липня - 5795 гривень);

Дітей з інвалідністю (до 6 років - 6226,5 грн; від 6 до 18 років - 7 763 грн).

За приблизними розрахунками, у липні понад 3 мільйони українців поліпшать своє матеріальне становище.

Наступне підвищення буде 1 грудня - з 1712 до 1769 грн - тобто ще на 57 грн. Це сума для осіб які втратили працездатність.

Раніше ми писали, як і за що каратимуть тих, що "оступилися", які потраплять у категорію "кримінальний проступок" з 1 липня.