Пенсіонерам в Україні знову підвищили виплати: надбавки отримає ряд категорій

Пенсії автоматично підвищаться в липні для декількох категорій українців
Українські пенсіонери отримають грошові надбавки від держави в липні. Пов'язано це з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 числа. Хто може розраховувати на додаткові кошти - в матеріалі Styler.
Так, у ПФУ повідомили, що доплати з 1 липня торкнуться всіх категорій, виплати яких залежать від прожиткового мінімуму. Він виріс з 1638 до 1714 грн для осіб які втратили працездатність (+74 грн).
А ось для працездатних осіб прожитковий мінімум зараз становить 2197 грн (був 2102 грн).
Категорії, яким підвищили виплати з 1 липня (скрін: pfu.gov.ua)
З 1 липня збільшиться також доплата за надстаж. Так, чоловіки-пенсіонери зі стажем понад 35 років і жінки з понад 30 роками щомісяця отримують по 1% від "мінімалки" за кожен "зайвий рік". Тобто, з 1 липня їм будуть доплачувати по 17,12 грн.
Крім того, виплати збільшили і для дітей різних вікових груп та категорій, пише Сьогодні.
За приблизними розрахунками, у липні понад 3 мільйони українців поліпшать своє матеріальне становище.
Наступне підвищення буде 1 грудня - з 1712 до 1769 грн - тобто ще на 57 грн. Це сума для осіб які втратили працездатність.
Раніше ми писали, як і за що каратимуть тих, що "оступилися", які потраплять у категорію "кримінальний проступок" з 1 липня.
Автор: Светлана Мащенко