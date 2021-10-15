Пенсіонерам в Україні перерахують виплати: кому додадуть 80, 200 і 800 грн

Пенсіонерам в Україні перерахують виплати вже з 1 грудня. Це пов'язано зі збільшенням мінімальної зарплати, а також зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Кому скільки додадуть - читайте нижче в матеріалі Styler.
За словами глави уряду Дениса Шмигаля, з 1 грудня у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн зросте і мінімальна пенсія - з 2400 до 2600 грн. Такий розрахунок проводиться за формулою 40% мінімальної зарплати
Але є одна умова: таку надбавку отримають ті пенсіонери, які по досягненню 65 років виконали мінімальні вимоги по стажу - 35 років для чоловіків і 30 для жінок.
Тим же пенсіонерам, які отримують мінімальні виплати для непрацездатних осіб, надбавка становитиме 80 грн.
З 1 грудня "мінімалка" зросте з 1854 гривень до 1934 гривень.
Відповідно, після підвищення цих виплат зростуть розміри надбавок і доплат різним соціально незахищеним категоріям населення.
А ось максимальна пенсія стане більше вже на 800 гривень, і складе з зими 19 340 гривень. Такі виплати в Україні, як правило, отримують судді, які вийшли на заслужений відпочинок.
Так, з 1 жовтня мільйон українських пенсіонерів у віці 75-80 років буде отримувати доплату в 400 грн щомісяця.
А з 1 жовтня 2022-го надбавку в розмірі 300 грн щомісяця отримають ті, хто досяг 70-75 років.
Найбільш вікові пенсіонери - ті, кому за 80, отримують надбавку по 500 грн до пенсії вже з квітня 2020-го року.