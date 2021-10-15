Пенсіонерам в Україні перерахують виплати: кому додадуть 80, 200 і 800 грн

Кому додадуть 200 грн до пенсії

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, з 1 грудня у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн зросте і мінімальна пенсія - з 2400 до 2600 грн. Такий розрахунок проводиться за формулою 40% мінімальної зарплати

Але є одна умова: таку надбавку отримають ті пенсіонери, які по досягненню 65 років виконали мінімальні вимоги по стажу - 35 років для чоловіків і 30 для жінок.

Прожитковий мінімум збільшиться на 80 грн, але для деяких пенсіонерів - на 800

Тим же пенсіонерам, які отримують мінімальні виплати для непрацездатних осіб, надбавка становитиме 80 грн.

З 1 грудня "мінімалка" зросте з 1854 гривень до 1934 гривень.

Відповідно, після підвищення цих виплат зростуть розміри надбавок і доплат різним соціально незахищеним категоріям населення.

А ось максимальна пенсія стане більше вже на 800 гривень, і складе з зими 19 340 гривень. Такі виплати в Україні, як правило, отримують судді, які вийшли на заслужений відпочинок.

Кому доплачуватимуть за вік

Так, з 1 жовтня мільйон українських пенсіонерів у віці 75-80 років буде отримувати доплату в 400 грн щомісяця.

А з 1 жовтня 2022-го надбавку в розмірі 300 грн щомісяця отримають ті, хто досяг 70-75 років.

Найбільш вікові пенсіонери - ті, кому за 80, отримують надбавку по 500 грн до пенсії вже з квітня 2020-го року.