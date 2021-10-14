Електронна трудова книжка: українцям нагадали про обов'язкові документи
Електронна трудова книжка в Україні офіційно діє вже з червня 2021 року. Цей формат потрібен, щоб зменшити обсяги паперової роботи, знизити ризики втрати документів. Завдяки такій системі зручно перевіряти свій страховий стаж, а в майбутньому пенсія буде нараховуватися автоматично.
Про нюанси оформлення електронної трудової розповіли в Управлінні Держпраці.
Українцям нагадали, що для повноти інформації в електронній трудовій необхідно подати скан-копії таких документів:
- записи в паперовій трудовій;
- документи про здобуття освіти (до 2004 року до стажу враховувалося навчання в закладах вищої освіти за денною формою);
- свідоцтво про народження дитини (для жінок);
- військовий квиток та інші документи.
Це дуже важливо, так як всі вони впливають на розрахунок стажу.
Після відправки кольорових скан-копій фахівці територіальних органів Пенсійного фонду звірять їх з даними в реєстрі застрахованих осіб, і оцифрують те, чого буде не вистачати.
Де знайти електронну трудову?
Завантажити е-документ можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).
Для цього потрібно авторизуватися:
- за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) - його можна отримати в податковій, акредитованому центрі сертифікації ключів, через банки;
- під логіном і паролем - код видається в територіальних органах ПФУ;
- через сервіс ID.GOV.UA, що передбачає ідентифікацію за ЕЦП, мобільним телефоном (Mobile ID) або наявності рахунку в одному з 27 банків України (Bank ID).
У Держпраці також зазначили, що відомості про трудову діяльність можуть вносити як самі працівники, так і їх роботодавці.
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