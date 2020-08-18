Пенсіонерам в Україні перерахують пенсії: кому і скільки додадуть

В Україні після підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року зросте і пенсія для деяких категорій одержувачів виплат. Ці зміни торкнуться тих пенсіонерів, які виконали ряд вимог.

Так, вже цієї осені "мінімалка" збільшиться на 5,9%. Виросте вона до 5000 гривень. І підвищені виплати від держави зможуть отримувати ті пенсіонери, які мають достатній стаж - 35 років чоловіки і 30 років жінки, і кому вже виповнилося 65 років.

Відповідно до закону, вони мають право на пенсію в розмірі не менше 40% мінімальної зарплати, тобто 2 тисячі гривень, пише "Апостроф".

Відзначимо, що в наступному році українцям, які досягли 75 років обіцяють зробити щомісячну надбавку в 500 гривень. Ці зміни торкнуться тих пенсіонерів, які мають досить стажу.

"Ми розробили нові соціальні ініціативи. Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій... Близько 500 грн", - заявила в одному з інтерв'ю міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Нагадаємо, що в 2021 році українців очікує поетапне збільшення розміру заробітної плати. З 1 січня вона виросте до 6000 гривень, з 1 липня - до 6500. Відповідно названій вище категорії пенсіонерів виплати підвищать до 2400 і 2600 гривень.

Раніше ми писали, що пенсіонери в Україні можуть отримати 10 пенсій за раз. Стало відомо, хто ці щасливчики.

Також повідомлялося, що пенсію в Україні можна отримати достроково і з мінімумом стажу.