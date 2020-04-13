Пенсіонерам можуть урізати виплати: яким категоріям може не пощастити

Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Деяким категоріям пенсіонерів можуть урізати пенсії. Що потрібно знати, щоб не залишитися без виплат

Пенсії в Україні пообіцяли проіндексувати та дати додаткові виплати у квітні тим, хто отримує менш як 5 тисяч гривень або досяг 80-річного віку.

Проте деякі пенсіонери ризикують втратити свої виплати чи отримати пенсію менше звичайного – через те, що вони працюють неофіційно і не ставлять до відома про це Пенсійний фонд України.

Киянка Тамара на пенсії з 2010 року, але вона продовжує вести активний спосіб життя і за останні кілька років погодилася брати участь в кіно і телезйомках. Їй заплатили невеликі суми, але цього виявилося достатньо, щоб пенсійні виплати урізали.

"Інший канал запропонував мені знятися в одному епізоді, через те, що фактура підходила. Я знялася та отримала невеликі гроші. Це були дві зйомки: одна у 2019 році, друга – у 2018 році. За одну я отримала 800 гривень, а за іншу – 500", - цитує пенсіонерку видання "Сьогодні".

В кінці року їй урізали пенсію спочатку на 200 гривень, потім на 400, а потім на 900. Як розповіла пенсіонерка, їй у Пенсійному фонді повідомили, що у них є інформація про її працевлаштування. Вона принесла трудову книжку, де вказано, що вона не працює з 2010 року.

Однак у Пенсійному фонді цього виявилося недостатньо і їй довелося просити акти наданих послуг в організаторів зйомок. Як пояснили в Пенсійному фонді, жінці не урізали пенсію, а відняли індексацію, яку доплачували протягом двох років.

"У 2008 році вона почала працювати, її характер роботи періодичний був, але роботодавці подали звіт про те, що зазначена особа працює. Вона не повідомила нам, і ми це з'ясували пізніше, і перевели її до працюючих пенсіонерів", - пояснили В ПФУ.

Як пояснили юристи, пенсіонерка повинна була повідомити Пенсійний фонд про разовий підробіток, щоб її не визнали працевлаштованою.

"Якщо пенсіонер дізнається, що буде десь брати участь, він зобов'язаний протягом 10 днів повідомити Пенсійний фонд у тому, що будуть обставини, які змінюють статус пенсіонера. Пенсійний фонд в цьому випадку правильно вчинив", - пояснила адвокат Тетяна Романцова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названа дата, коли пенсіонери отримають обіцяну "карантинну" тисячу гривень.