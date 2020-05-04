Пенсіонерам в Україні можуть доплачувати по 9 тисяч: як отримати надбавку

Пенсії в Україні можуть бути підвищені на 9 тисяч гривень для деяких категорій. Стосується це пенсіонерів-чорнобильців, які вже почали домагатися від держави отримання належної їм за законом надбавки.

Так, Великою палатою Верховного суду було прийнято рішення задовольнити позов у зразковій справі №240/4937/18 за позовом пенсіонера з Овруцького району Житомирської області. Чоловік подав до суду на місцеве управління Пенсійного фонду ще у 2018 році, коли йому перестали виплачувати встановлені законом надбавки.

Так, згідно з ст. 39 Закону України "Про статус громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" мова йде про надбавки в розмірі двох мінімальних зарплат (на сьогодні 9,4 тисячі гривень).

Касаційний адміністративний суд задовольнив вимогу позивача, призначивши йому доплату, але не за ЗУ "Про статус чорнобильців", а за постановою Кабміну №1210, де суми надбавок в рази менше (від 5 до 13 гривень), пише Страна.

Але заковика в тому, що у 2018 році Конституційний суд визнав постанову Кабміну неконституційною, фактично повернувши дію статті 39, де було сказано про доплати в кілька тисяч. Одначе постанова №1210 продовжує діяти, але прецедент показав, що справедливості можна домогтися.

Велика палата Верховного суду вирішила, що така практика є помилковою. Причому це рішення є зразковим, тобто означає, що ПФУ має здійснити перерахунок всім пенсіонерам, які опинилися в такій же ситуації, як і позивач, який подав в суд на фонд.

Верховний суд постановив зобов'язати Овруцьке управління ПФУ нарахувати позивачу доплати з 17 червня 2018 року (тобто, майже за 2 роки).

Доплати, згідно ЗУ "Про статус чорнобильців", повинні становити:

працюючим на територіях радіоактивного забруднення в зоні безумовного відселення" 3 мінімальні зарплати, в зоні добровільного відселення" - 2 "мінімалки", в зоні посиленого радіаційного контролю - 1 мінімальна зарплата.

пенсіонерам, що працюють на забруднених територіях, сума оплати повинна бути підвищена на 25%

непрацюючим пенсіонерам - доплата в розмірі двох мінімальних зарплат.

Юристи кажуть, що Пенсійний фонд навряд чи добровільно буде робити перерахунок, але пенсіонери можуть в суді домагатися справедливості, отримуючи замість 5 гривень 9 тисяч.

Раніше ми писали, що у деяких пенсіонерів можуть виникнути складнощі з виплатою "карантинної тисячі".