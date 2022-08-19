Пенсіонера з Чернігова, який з рушниці збив російський винищувач, нагородили медаллю

5 березня над Черніговом літали ворожі винищувачі, які постійно обстрілювали місто. Українські захисники збили літак і одним з тих, хто по ньому стріляв - був пенсіонер Володимир Федорович.

Почувши гул в небі, він схопився за рушницю і почав стріляти. Через кілька секунд літак впав. Як стало відомо пізніше, українці збили винищувач Су-34.

Як справжній мисливець, Віктор Федорович взяв собі трофей на пам'ять - осколок від збитого Су-34.

Під час боїв за Чернігів пенсіонер допомагав бійцям усім, чим міг. А ще рятував місцевих жителів від обстрілів. У своєму підвалі він прихистив від бомбардувань цілу сім'ю.

Віктор Федорович пішов би на фронт, але на жаль, вік вже не дозволяє.

За свій героїчний вчинок Віктор Федорович отримав нагороду - медаль "За сприяння в охороні державного кордону".