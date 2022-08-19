UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пенсионера из Чернигова, который из ружья сбил российский истребитель, наградили медалью

Пенсионер из Чернигова получил медаль за сбитый истребитель (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Валерий Федорович из Чернигова уже давно на пенсии. Когда его родной город в начале марта начали обстреливать, он взялся за оружие, чтобы защитить свою землю. За сбитый российский истребитель его наградили медалью.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

5 марта над Черниговом летали вражеские истребители, которые постоянно обстреливали город. Украинские защитники сбили самолет и одним из тех, кто по нему стрелял - был пенсионер Владимир Федорович.

Услышав гул в небе, он схватился за ружье и начал стрелять. Через несколько секунд самолет упал. Как стало известно позже, украинцы сбили истребитель Су-34.

Как настоящий охотник, Виктор Федорович взял себе трофей на память - осколок от сбитого Су-34.

Во время боев за Чернигов пенсионер помогал бойцам всем, чем мог. А еще спасал местных жителей от обстрелов. В своем подвале он приютил от бомбардировок целую семью.

Виктор Федорович пошел бы на фронт, но увы, возраст уже не позволяет.

За свой героический поступок Виктор Федорович получил награду - медаль "За содействие при охране государственной границы".

Кстати, ранее мы писали о том, что в первые дни войны украинский пилот за 30 часов в воздухе сбил шесть вражеских самолетов.

А еще рассказывали о том, что 20-летний герой-танкист в одиночку "раскрошил" 2 танка и 3 БМП оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
лица войныГерой Украины