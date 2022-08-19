Пенсионера из Чернигова, который из ружья сбил российский истребитель, наградили медалью

5 марта над Черниговом летали вражеские истребители, которые постоянно обстреливали город. Украинские защитники сбили самолет и одним из тех, кто по нему стрелял - был пенсионер Владимир Федорович.

Услышав гул в небе, он схватился за ружье и начал стрелять. Через несколько секунд самолет упал. Как стало известно позже, украинцы сбили истребитель Су-34.

Как настоящий охотник, Виктор Федорович взял себе трофей на память - осколок от сбитого Су-34.

Во время боев за Чернигов пенсионер помогал бойцам всем, чем мог. А еще спасал местных жителей от обстрелов. В своем подвале он приютил от бомбардировок целую семью.

Виктор Федорович пошел бы на фронт, но увы, возраст уже не позволяет.

За свой героический поступок Виктор Федорович получил награду - медаль "За содействие при охране государственной границы".