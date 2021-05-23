Пенсії в Україні підвищать: кому дадуть доплати і коли

Як пояснила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, в липні почнуть отримувати щомісячну доплату майже півмільйона українців.

"Надбавку в сто гривень отримають тільки ті, кому минулого року не робили індексацію пенсій. Це майже півмільйона українських пенсіонерів. Ми знаємо цю категорію людей. Коли робили індексацію в березні для 8 млн людей, я знала, що є ще півмільйона таких людей. Ми для них також визначили щомісячну доплату по 100 гривень", - розповіла міністр.

До двох тисяч гривень у Мінсоцполітики планують підвищити пенсії інвалідам першої групи, і на 40% піднімуть виплати ліквідаторам ЧАЕС з інвалідністю.

Крім того, з 1 липня в Україні знову піднімається прожитковий мінімум і автоматично будуть підвищуватися всі виплати, які до нього прив'язані.

Сума прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підніметься з 1 липня з 1769 гривень до 1854 гривень.