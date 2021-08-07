Пенсії в Україні пообіцяли підняти в два рази: кого це торкнеться

Прем'єр нагадав, що уряд не відмовляється від солідарної пенсійної системи та індексації виплат.

"Якщо ми хочемо збільшити пенсію вдвічі, то немає іншого механізму, крім введення другого накопичувального рівня державної пенсійної системи... Ми ні в якому разі не відмовляємося від солідарної пенсійної системи, від індексації, постійного підвищення виплат для пенсіонерів. Накопичувальна пенсійна система працюватиме у форматі додаткових виплат до існуючої державної солідарної пенсії, яку продовжать отримувати українці", - сказав Шмигаль.

Уряд вже провів установче засідання робочої групи з обговорення та розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні.

У Кабінеті Міністрів сподіваються, що Верховна Рада після повернення з літніх канікул займеться цим питанням, і вже в 2021 році будуть прийняті перші законопроекти.

Нагадаємо, що сьогодні система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, накопичувальної системи державного пенсійного страхування та системи недержавного пенсійного забезпечення.

Досвід введення соціальних пакетів накопичувальної пенсії далі буде поширений на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до повноцінної накопичувальної системи.