Пенсії в Україні можуть зрости до 7 тисяч: як буде працювати механізм

Пенсії в Україні можуть зрости в півтора – три рази, до 7 тисяч гривень. У Міністерстві соціальної політики розробили нову систему, яка допоможе збільшити виплати для громадян України.

Марина Лазебна зазначила, що потрібно змінити філософію підходу до пенсій в Україні й зробити так, щоб не тільки держава забезпечувала пенсію людини, але і кожен українець міг робити власні накопичення на старість.

За новою системою Мінсоцполітики, дефіцит Пенсійного фонду зростати не буде, а виплати можна буде збільшити в 1,5 -3 рази.

"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, будуть переходити у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з'явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", - пояснила міністр Лазебна.

Вона додала, що Міністерство соціальної політики активно працює з Міністерством цифрової трансформації над впровадженням електронних сервісів в соціальній сфері й найближчим часом 125 послуг українці зможуть отримувати онлайн.