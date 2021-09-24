Пенсії та субсидії можна буде оформити по-новому: українців порадували новиною
Пенсії, субсидії, а також ряд інших послуг можна буде скоро оформити по-новому, скориставшись додатком "Дія". Поки що інновація буде пілотно запускатися в двох областях, але в майбутньому планується більше охоплення.
Про це розповіли в урядовому порталі.
Завдяки співпраці двох відомств - Мінсоцполітики та Мінцифри до кінця 2021 року в "Дії з'явиться функція для оформлення таких послуг онлайн:
- житлово-комунальних субсидій;
- пенсій;
- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
- інших соціальних послуг.
Зокрема додаток почне працювати з отриманням державної допомоги:
- дітям, над якими встановлено опіку або піклування;
- дітям одиноким матерям;
- тяжкохворим дітям;
- при усиновленні дитини;
- особам з інвалідністю з дитинства;
- дітям з інвалідністю.
Поки що пілотний проект планують запустити в Київській та Житомирській областях.
"Тепер, щоб отримати житлові субсидії, не потрібно буде збирати купи документів і ходити в різні установи. Досить заповнити заявку на порталі "Дія". Це значно спростить життя українським сім'ям", - розповіли у відомстві.
Раніше ми писали про всі нові послуги, які будуть доступні в додатку "Дія" до кінця 2021 року.