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Пенсії та субсидії можна буде оформити по-новому: українців порадували новиною

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П'ятниця 24 вересня 2021 07:00
Пенсії та субсидії можна буде оформити по-новому: українців порадували новиною Колаж РБК-Україна: Пенсії та субсидії можна буде оформити по-новому
Автор: Світлана Мащенко

Пенсії, субсидії, а також ряд інших послуг можна буде скоро оформити по-новому, скориставшись додатком "Дія". Поки що інновація буде пілотно запускатися в двох областях, але в майбутньому планується більше охоплення.

Про це розповіли в урядовому порталі.

Завдяки співпраці двох відомств - Мінсоцполітики та Мінцифри до кінця 2021 року в "Дії з'явиться функція для оформлення таких послуг онлайн:

  • житлово-комунальних субсидій;
  • пенсій;
  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • інших соціальних послуг.

Зокрема додаток почне працювати з отриманням державної допомоги:

  • дітям, над якими встановлено опіку або піклування;
  • дітям одиноким матерям;
  • тяжкохворим дітям;
  • при усиновленні дитини;
  • особам з інвалідністю з дитинства;
  • дітям з інвалідністю.

Поки що пілотний проект планують запустити в Київській та Житомирській областях.

"Тепер, щоб отримати житлові субсидії, не потрібно буде збирати купи документів і ходити в різні установи. Досить заповнити заявку на порталі "Дія". Це значно спростить життя українським сім'ям", - розповіли у відомстві.

Раніше ми писали про всі нові послуги, які будуть доступні в додатку "Дія" до кінця 2021 року.

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