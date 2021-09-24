Пенсії та субсидії можна буде оформити по-новому: українців порадували новиною

Пенсії, субсидії, а також ряд інших послуг можна буде скоро оформити по-новому, скориставшись додатком "Дія". Поки що інновація буде пілотно запускатися в двох областях, але в майбутньому планується більше охоплення.

Про це розповіли в урядовому порталі.

Завдяки співпраці двох відомств - Мінсоцполітики та Мінцифри до кінця 2021 року в "Дії з'явиться функція для оформлення таких послуг онлайн:

житлово-комунальних субсидій;

пенсій;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

інших соціальних послуг.

Зокрема додаток почне працювати з отриманням державної допомоги:

дітям, над якими встановлено опіку або піклування;

дітям одиноким матерям;

тяжкохворим дітям;

при усиновленні дитини;

особам з інвалідністю з дитинства;

дітям з інвалідністю.

Поки що пілотний проект планують запустити в Київській та Житомирській областях.

"Тепер, щоб отримати житлові субсидії, не потрібно буде збирати купи документів і ходити в різні установи. Досить заповнити заявку на порталі "Дія". Це значно спростить життя українським сім'ям", - розповіли у відомстві.