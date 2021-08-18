Пенсії на картку з 1 вересня: у ПФУ зробили важливу заяву

Пенсії в Україні з 1 вересня будуть виплачуватися, як на картку, так і доставлятися готівкою співробітниками "Укрпошти" або ж отримуватися в поштових відділеннях. У Пенсійному фонді запевнили, що примусового переходу "на картки" не буде.
Про це інформує прес-служба ПФУ.
"Останнім часом поширюються необґрунтовані повідомлення щодо масового переведення з 1 вересня 2021 року одержувачів пенсій на обслуговування в банки", - зазначили у фонді і запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності.
На даний момент уповноваженими на виплату пенсій є 44 банки. Зі списком фінансових установ можна ознайомитися за посиланням.
Щоб перейти на той чи інший спосіб виплати, пенсіонерові потрібно написати відповідну заяву.
А пенсію додому можуть отримувати всі охочі, незалежно від віку, стану здоров'я (наявності інвалідності) або потреби в постійному сторонньому догляді.
Раніше Денис Шмигаль зробив заяву, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму повинен відбуватися поступово, при цьому не порушуючи права людей.
Також ми писали, що українців застерегли про неприємний сюрприз з пенсіями на картку.