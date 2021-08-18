Пенсії на картку з 1 вересня: у ПФУ зробили важливу заяву

"Останнім часом поширюються необґрунтовані повідомлення щодо масового переведення з 1 вересня 2021 року одержувачів пенсій на обслуговування в банки", - зазначили у фонді і запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Пенсії українці зможуть отримувати, як і раніше, такими способами:

Через установи банків, тобто "на картку"

За місцем проживання з доставкою співробітниками "Укрпошти"

У поштовому відділенні "Укрпошти"

На даний момент уповноваженими на виплату пенсій є 44 банки. Зі списком фінансових установ можна ознайомитися за посиланням.

Щоб перейти на той чи інший спосіб виплати, пенсіонерові потрібно написати відповідну заяву.

А пенсію додому можуть отримувати всі охочі, незалежно від віку, стану здоров'я (наявності інвалідності) або потреби в постійному сторонньому догляді.