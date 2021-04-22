Пенсії в 2021 році підвищать ще три рази: названо точний графік

Квітень

У квітні був проведений перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. Це підвищення торкнулося тих пенсіонерів, які продовжують працювати протягом 24 місяців після офіційного призначення пенсії.

Автоматично виплати переглянули в індивідуальному порядку для пенсіонерів, які не працюють і яким вже виповнилося 65 років. Звертатися до Пенсійного фонду цим категоріям пенсіонерів не потрібно.

Якщо у такого громадянина України є необхідний трудовий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), то пенсія повинна скласти не менше 2400 гривень (40% від мінімальної зарплати).

З 1 грудня такі пенсії збільшаться ще на 200 гривень, оскільки мінімальна зарплата буде встановлена на рівні 6500 гривень.

Липень

З 1 липня підвищується мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних, з 1769 гривень до 1854 гривень. Мінімальна пенсія буде встановлена на рівні 1854 гривень.

Також будуть збільшені такі надбавки до пенсій:

надбавка за стаж понад норму

надбавки та підвищення учасникам та інвалідам війни

надбавки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

пенсії за особливі заслуги

Пенсіонери віком від 75 до 80 років, у яких є необхідний стаж (25 років для чоловіків і 20 років для жінок і більше), отримуватимуть пенсії в розмірі 2500 гривень і додаткову щомісячну надбавку в 400 гривень - всього 2900 гривень. Зараз тільки пенсіонери старше 80 років отримують надбавку в 500 гривень щомісяця, незалежно від стажу.

Грудень

З 1 грудня підвищать прожитковий мінімум для непрацездатних до 1934 гривень. Мінімальна пенсія збільшиться до 1934 гривень і буде проведений ще один перерахунок надбавок і доплат.