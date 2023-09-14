Ад на птицефабрике. Вышло расследование, как украинцев эксплуатируют в Польше

Они рассказали об ужасах птицефабрики, которая является крупнейшим производителем яиц в ЕС и отметили, что там используют труд украинцев.

Польские журналисты вместе с двумя мигрантами, сотрудничающими с Ассоциацией открытых клеток, провели масштабное расследование на крупнейшей птицефабрике в Польше "Возняк" (Woźniak), которая находится в деревне Вьоска Великопольского воеводства.

Доминик Щепанский, Патрик Стшалковский, Патрик Ларвинский, а также Оксана Осадчук и Александр Аскирко создали фильм Zdychy ("Мертвые куры"), который разместили на YouTube. О чем говорится в этом фильме - читайте ниже.

Птицефабрика "Возняк"

Эта птицефабрика - одна из самых больших не только в Польше. "Возняк" - крупнейший производитель яиц в Европейском союзе. На этой птицефабрике более миллиона птиц и миллиарды яиц ежегодно доставляются в Германию, Бельгию, Францию, Италию, Израиль, Сингапур и несколько африканских стран.

Для сбора материала Оксана и Александр работали на ферме "Возняк" шесть недель, в течение которых они сделали сотни записей и фотографий. От некоторых – просто кровь стынет.

Птиц никто не лечит

В фильме показаны куры, которые умирают с яйцами в клоаке. Им никто не оказывает помощи, их никто не лечит. Да и некому - как таковой, ветеринарной помощи на ферме просто нет. На видео удалось зафиксировать вопиющие нарушения санитарных норм: разбросаны высохшие трупы птиц, грязь, червей и блох, также атаковавших работников фермы.

"Расследование выявило ряд проблем, которые возникают как в клеточном, так и в подстилочном откорме. Что больше всего шокирует: повседневность их появления и то, как выглядит куча мертвых птичек. Шокирует, что это является чем-то нормальным ежедневно", - рассказала директор отдела расследований Ассоциации открытых клеток Богна Вильтовская.

Десятки мертвых кур ежедневно, больные животные, погибающие в клетках без помощи. Одной из обязанностей работников фермы было ежедневное извлечение из клеток мертвых животных, которые просто не выдерживали условий содержания.

Агрессия и акты каннибализма между курицей было привычным явлением. Многие животные были в очень плохом физическом состоянии – было видно отсутствие перьев, раны на теле и слабость.

Оксана и Саша осматривая клетки видели птиц, которые застряли между металлическими элементами клетки и медленно умирали. Были даже случаи гибели кур во время кладки яиц. Масштабы ужаса на ферме просто невероятные.

Ужасы на птицефабрике в Польше (фото: Oksana Osadczuk, Aleksandr Askirka)

Эксплуатация труда украинцев

Работу на птицефабрике выполняют преимущественно мигранты - из Украины, Белоруссии и Азии. График для иностранцев существенно отличается от графика работы граждан Польши.

Поляки работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 и в субботу до 13:00, воскресенье - выходной. А иностранцы - с понедельника по пятницу с 6:00 до 16:00, в субботу и воскресенье - с 6:00 до 13-14 часов, без выходных.

Если на ферме есть поломки - работники должны работать на 1-2 часа дольше, но только иностранцы. Сверхурочных никто, конечно, не получает.

Как рассказала Оксана, работодатель иначе относится не только к украинцам, но и отличается отношение к мужчинам и женщинам.

"Договоров у нас не было вообще никаких. На работу мы попали так: связались с рекрутером, потом агентством труда. Впоследствии нам назвали день, когда мы должны появиться на ферме и начать работать. На ферме были удивлены, что у нас есть первый рабочий день. Никто не был к этому готов. За все время работы нам не предложили подписать никакие бумаги", - говорит украинка.

Объем работы настолько велик, что нельзя сделать перерыв. Руководство на недовольство работников может ответить: "возвращайтесь в Украину, если вас здесь что-то не устраивает".

Ассоциация открытых клеток собрала все материалы о нарушениях и сообщила правоохранительным органам Польши. Сейчас уже вся информация и доказательства, собранные расследователями, переданы в прокуратуру.