Ад Еленовки: бывшие узники колонии доверили свои истории музея "Голоса мирных"

Ранее в Еленовки - временно оккупированном поселке Донецкой области - размещалась исправительная колония. С начала полномасштабной войны враг привозит сюда заключенных. Не только военных, но и гражданских, которые пытались скрыться из оккупации или активно помогали своим соотечественникам.

Анна Ворошева: "Я – мирный житель. Я эту формулировку услышала один раз и дальше его всегда везде говорила. Потому что под гражданскими они подразумевают полицейских, бывших сотрудников прокуратуры". Самыми жестокими, по ее словам, были женщины-конвоиры.

Константин Величко: "Допить. Сиденья навприсядки. Избиение. Затем камера 3×4, и двадцать с лишним человек. Спать приходится по 3–4 часа. Изменениями, потому что все лечь не могут. Кто-то сидит, кто-то пробует лежать, кто-то сидит на столик, кто-то под столиком".

Сергей Лин – волонтер, который даже находясь в этом концлагере умудрился сохранить другую заключенную жизнь. Тот, кого он спас, – заслуженный тренер Украины по боксу.

"Ему стало плохо. Я начал делать реанимационный массаж. Мы его два с половиной часа вытаскивали. Его забрали в больницу. Через месяц вернули в Еленовку", - рассказывает волонтер.

Евгений Межевой - отец троих детей, воспитываемых своими силами, и бывший военный. Пока отец был в неволе, его детей вывезли в Россию, чтобы отдать на усыновление. Евгений провел в Еленовке 45 суток.

"Камеры тесные. Я научился спать на одной ноге. Потом подписался на работу - копал огород, убирал туалеты, двор, ремонтировал помещение. Можно было заработать хоть пачку сигарет или кусок сала", - рассказывает Евгений.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.