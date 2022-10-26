Педиатр рассказала, что нельзя делать, когда у ребенка высокая температура

Высокая температура у ребенка - тревожный для молодых родителей симптом. Однако это далеко не всегда повод для паники.
Об этом сообщила педиатр Веретенко Светлана в Instagram.
Температура - это защитная реакция организма, с ее помощью организм борется с инфекцией.
В частности, при повышении температуры в первую очередь следует убедиться, что ребенок получает достаточное количество жидкости и нет признаков обезвоживания, а именно:
Врач говорит, что не во всех случаях это нужно делать. Следует ориентироваться на самочувствие ребенка, а не на цифры на термометре. Если ребенок чувствует себя хорошо, то принимать жаропонижающие не нужно.
Для снижения температуры у детей разрешены только два препарата - Ибупрофен (10 мг/кг) и Парацитамол (15 мг/кг). При необходимости их можно чередовать.
Педиатр советует отдавать предпочтение лекарствам в форме сиропа. Ректальные суппозитории можно использовать в том случае, когда у ребенка есть рвота и ребенок не может выпить сироп.
По словам врача, не нужно использовать другие жаропонижающие препараты (кроме Парацетамола и Ибупрофена). Это опасно из-за возможного влияния на печень, почки и мозг.
Также при использовании аспирина у детей возможное развитие синдрома Рея (острой печеночной недостаточности и энцефалопатии).
Кроме того, запрещено растирать ребенка спиртом или уксусом. Достаточно нормализовать температуру и влажность воздуха в помещении, не укутывать ребенка.
Важно быстро обратиться к врачу по следующим признакам:
"Не забывайте, что повышение температуры является лишь признаком заболевания. При ухудшении состояния обратитесь к врачу", - говорится в сообщении.
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