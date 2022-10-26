Педиатр рассказала, что нельзя делать, когда у ребенка высокая температура

Почему повышается температура тела

Температура - это защитная реакция организма, с ее помощью организм борется с инфекцией.

В частности, при повышении температуры в первую очередь следует убедиться, что ребенок получает достаточное количество жидкости и нет признаков обезвоживания, а именно:

плач без слез;

сухость во рту;

меньшее количество мочеиспусканий, чем обычно;

Всегда нужно понижать температуру?

Врач говорит, что не во всех случаях это нужно делать. Следует ориентироваться на самочувствие ребенка, а не на цифры на термометре. Если ребенок чувствует себя хорошо, то принимать жаропонижающие не нужно.

Для снижения температуры у детей разрешены только два препарата - Ибупрофен (10 мг/кг) и Парацитамол (15 мг/кг). При необходимости их можно чередовать.

Педиатр советует отдавать предпочтение лекарствам в форме сиропа. Ректальные суппозитории можно использовать в том случае, когда у ребенка есть рвота и ребенок не может выпить сироп.

Что не нужно делать при высокой температуре

По словам врача, не нужно использовать другие жаропонижающие препараты (кроме Парацетамола и Ибупрофена). Это опасно из-за возможного влияния на печень, почки и мозг.

Также при использовании аспирина у детей возможное развитие синдрома Рея (острой печеночной недостаточности и энцефалопатии).

Кроме того, запрещено растирать ребенка спиртом или уксусом. Достаточно нормализовать температуру и влажность воздуха в помещении, не укутывать ребенка.

Важно быстро обратиться к врачу по следующим признакам:

У ребенка в возрасте менее 3 месяцев температура тела выше 38С;

Многократное повышение температуры до 40С;

Выраженное нарушение самочувствия: ребенок необычно сонный или чрезмерно возбужденный, прогрессивное ухудшение самочувствия;

Лихорадка сопровождается сильной головной болью, болью в горле и ухе, многократной рвотой или диареей;

Внезапная сыпь.⠀

"Не забывайте, что повышение температуры является лишь признаком заболевания. При ухудшении состояния обратитесь к врачу", - говорится в сообщении.