Педіатр розповіла, що не можна робити, коли у дитини висока температура

Висока температура у дитини - тривожний для молодих батьків симптом. Однак це далеко не завжди привід для паніки.
Про це повідомила педіатр Веретенко Світлана в Instagram.
Температура - це захисна реакція організму, з її допомогою організм бореться з інфекцією.
Зокрема, при підвищенні температури в першу чергу слід переконатися, що дитина отримує достатню кількість рідини та немає ознак зневоднення, а саме:
Лікар каже, що не у всіх випадках потрібно це робити. Потрібно орієнтуватись на самопочуття дитини, а не на цифри на термометрі. Якщо дитина почуває себе добре, то приймати жарознижуючі не потрібно.
Для зниження температури у дітей дозволені лише два препарати - Ібупрофен (10 мг/кг) та Парацитамол (15 мг/кг). При необхідності їх можна чергувати.
Педіатр радить надавтаи перевагу лікам у формі сиропу. Ректальні супозиторії можна використовувати в тому випадку, коли в дитини є блювання та дитина не може випити сироп.
За словами лікаря, не потрібно використовувати інші жарознижуючі препарати (окрім Парацетамолу та Ібупрофену). Це небезпечно через можливий вплив на печінку, нирки та головний мозок.
Також при використанні аспірину у дітей можливий розвиток синдрому Рея (гострої печінкової недостатності та енцефалопатії).
Окрім того, заборонено розтирати дитину спиртом чи оцтом. Достатньо нормалізувати температуру та вологість повітря в приміщенні, не укутувати дитину.
Важливо швидко звернутися до лікаря за таких ознак:
"Не забувайте, що підвищення температури є лише ознакою захворювання. При погіршенні стану зверніться до свого лікаря", - йдеться в повідомлення.
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