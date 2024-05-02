Педиатр рассказала, какую одежду не стоит покупать новорожденным

На что нужно обратить внимание

Самое главное в детской одежде - не фасон, а материал, из которого сшита данная вещь.

Поэтому прежде всего на что нужно обратить внимание - конечно, это ткань, из которой произведена одежда:

она должна иметь международный сертификат качества

быть устойчивой к стирке и ношению

приятной на ощупь, мягкой, дышащей. Именно такая ткань не вызовет аллергических реакций, раздражения и зуда

то есть иметь четко указанный состав с процентным отношением. И в идеале это 100% хлопок

К тому же необходимо проверить фурнитуру. Самая лучшая - это безникелевая.

Не менее важно качество этикеток - качественные, изготовленные из натуральной ткани, а не полиэстера.

К тому же, швы не должны быть толстыми и из синтетических нитей, чтобы нежную кожу малыша не натирали и не создавали дискомфорт.

Флис относят к разделу синтетика, однако его тоже часто используют при создании одежды для детей.

Несмотря на свое искусственное происхождение, флис также имеет преимущества: высокая прочность, долговечность, простой уход, неспособность к деформации, быстрая сушка, гипоаллергенность, низкая теплопроводность.

Способ проверки

Хороший тест на стирку - вода не должна окрашиваться, а одежда со временем терять свой цвет. То же самое касается и принтов.

Чтобы быть уверенным в качестве детской одежды, стоит покупать вещи в специализированных магазинах, которые дают гарантию качества от производителей.

Одежда должна быть сшита таким образом, чтобы ребенка было легко переодевать. Горловина должна быть широкой, чтобы не сжимать шею. Застежки в виде кнопок считаются наиболее безопасными для детей.

Следует выбирать одежду со свободным кроем, который не будет ограничивать движения непоседы. Довольно удобные вещи с эластичными вставками, позволяющими комплекту лучше приспосабливаться к форме тела. Нужно наблюдать за реакцией ребенка: если малыш капризничает после одевания конкретной вещи, лучше отказаться от его использования.