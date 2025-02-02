Педиатр рассказала, может ли подниматься температура у детей "на зубы"

Повышается ли температура "на зубы"

По словам врача, лихорадка - это повышение температуры тела выше 38 градусов. Важно знать, что 37,4 у маленьких детей - это вариант нормы

"Американская академия педиатрии говорит, что дети, у которых режутся зубы, "мало отличаются от детей, у которых не режутся зубы". Другими словами, прорезывание зубов не должно быть серьезным расстройством для вашего ребенка (или для вас)", - говорится в сообщении.

Только 10-20% детей имеют легкое повышение температуры (до 38°C) во время прорезывания зубов.

В течение первых двух лет жизни, когда прорезываются все молочные зубы, повышенная температура может наблюдаться в период 6-12 месяцев, когда появляются именно первые зубы.

Основные симптомы прорезывания зубов

О прорезывании зубов могут свидетельствовать следующие признаки:

повышение температуры до 38°C или меньше

боль или отек десен

увеличенное слюноотделение

капризность, плач и раздражение

отказ от еды из-за боли при жевании

Как облегчить дискомфорт при прорезывании зубов

Облегчить состояние ребенка можно с помощью:

охлажденных прорезывателей

массаж десен чистым пальцем

лекарств от боли: ибупрофен или парацетамол

Неэффективно, а иногда и опасно использовать гели с лидокаином, давать грызть твердые овощи и фрукты.

Когда обращаться к врачу

Необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, если температура 38°C уже несколько дней, рвота, диарея и сыпь.

Прорезывание зубов может привести к тому, что температура тела ребенка будет выше нормы, но все еще будет ниже порогового уровня лихорадки.