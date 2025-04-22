Педиатр назвала летнюю привычку родителей, которая опасна для детей: это должны знать все

Почему так делать нельзя

По словам медика, такая привычка несет несколько угроз для здоровья:

быстрое нагревание - одеяло задерживает горячий воздух внутри. даже при умеренной наружной температуре в коляске может быстро стать очень жарко. Ребенок еще не может эффективно регулировать температуру тела, поэтому есть риск перегрева или теплового удара

- одеяло задерживает горячий воздух внутри. даже при умеренной наружной температуре в коляске может быстро стать очень жарко. Ребенок еще не может эффективно регулировать температуру тела, поэтому есть риск перегрева или теплового удара нарушение циркуляции воздуха - одеяло препятствует свободной циркуляции воздуха в коляске, из-за чего внутри поднимается температура. В результате ребенок дышит горячим, застойным воздухом

- одеяло препятствует свободной циркуляции воздуха в коляске, из-за чего внутри поднимается температура. В результате ребенок дышит горячим, застойным воздухом усиление УФ-излучения - некоторые ткани пропускают лучи и даже усиливают их воздействие

- некоторые ткани пропускают лучи и даже усиливают их воздействие риск для жизни - в тяжелых случаях перегрев может вызвать потерю сознания, обезвоживание, судороги или даже синдром внезапной детской смерти

Рекомендации для безопасных прогулок

Педиатр советует избегать накрывания коляски тканью: это ограничивает вентиляцию и способствует накоплению тепла.

Используйте встроенный козырек или зонтик - это обеспечивает тень без ограничения воздушного потока. Также стоит использовать влажную муслиновую ткань вместе с вентилятором, ведь это может снизить температуру внутри коляски.

Исследование показало, что такая комбинация может снизить температуру внутри коляски на 4,7 °C.

Важно регулярно проверять состояние ребенка - следите за признаками перегрева, такими как покраснение кожи, потливость, вялость или раздражительность.

Категорически стоит избегать прогулок в самое жаркое время дня - лучше всего выходить утром или вечером, когда температура ниже.

"Не бойтесь деликатно подсказать другим родителям, если видите такую ситуацию. Многие просто не знают, в чем опасность", - отметила медик.