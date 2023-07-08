Педан рассказал факты о своей семьи, которые никто не знал до этого

"Моя семья вообще не пользуется популярностью. Когда Инна работала в школе, то, наоборот, старалась не афишировать, что она моя жена. Ведь всю жизнь строит собственные карьерные связи, и является абсолютно самостоятельной", - рассказал Педан.

Дети Александра тоже никогда не пользуются тем, что их папа известен.

А вот если говорить о других родственниках - то здесь есть нюансы…

"Маме очень приятно, когда хвалят ее сына. Она рассказывает, что часто слышит: "Передайте привет Саше!" Родители радуются успехам своих детей. И это нормально. Брат периодически просит подписать кому-то открытки и передает их в благодарность за что-то. Я очень верю, что это не взятка (смеется)", - рассказал ведущий.

Кроме того, периодически кто-нибудь из родственников просит Педана записать видеопоздравления с днем рождения.

"Я никогда не делаю это на коммерческой основе. А вот просто таким образом передать поздравление кому-то из близких приятно", - пояснил он.

Александр Педан с семьей (фото: Новый канал)