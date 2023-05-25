Печенье на Вознесение, которое должно быть на каждом столе: как приготовить "лесенки"

25 мая 2023 украинцы по православному календарю отмечают праздник Вознесения Господня. Его дата подвижна, но это всегда - четверг и 40-й день после Пасхи. Интересной традицией этого дня является выпекание обрядового печенья под названием "лесенки".

Как приготовить необычную вкусняшку - в материале Styler дальше.

Какими должны быть "лесенки", и что они означают

Это блюдо символизирует восхождение Иисуса на небо, поскольку его земное служение закончилось. Эту выпечку освящали в церкви, угощали родных, друзей, подавали бедным, брали с собой в гости.

По одной из традиций, в лесенках должно быть семь "ступенек". А рецепт может быть любой. К примеру, печенье можно из песочного теста, ведь его легче формировать и делать фигурки.

Составляющие:

1 яйцо

0,5 стакана сахара

2 ст. л. растительного масла без запаха

Мускатный орех, молотый имбирь

0,5 ч. л. соды

Уксус

1,5 стакана муки + 0,5 для подпыла

Пошаговое приготовление

Смешайте яйцо с сахаром. Добавьте растительное масло. Перемешайте.

Добавьте соду, погашенную уксусом или лимонным соком.

Вмесите один стакан просеянной муки, затем добавьте еще пол стакана (примерно). Далее замешивайте тесто руками.

Вымесите тесто до однородной массы. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.

Выложите на противень пергамент и сформируйте из джугитков теста лесенки (ступенек желательно делать 7, но можно 3 или 5, главное - нечетное количество).

Выпекайте в духовке до готовности.