"Нашествие" пауков. Какие цвета приманивают и отпугивают незваных гостей

Почему паукам нравятся некоторые цвета

Недавние исследования "The Paint Shed" свидетельствуют о том, что цвета краски, которые мы выбираем для своих жилищ, не только создают атмосферу, но и могут "приглашать в гости" нежелательных паукообразных посетителей.

Майкл Ролланд, исполнительный директор The Paint Shed, объясняет: "Пауки чувствительны к определенным длинам световых волн, и выбранные вами цвета могут либо привлекать, либо отпугивать их от вашего жилого пространства".

К тому же окрас может понравиться паукам по другой причине - будет напоминать природную среду.

Какие цвета привлекают пауков

Зеленый

Зеленый цвет набирает огромную популярность в интерьере. Однако плохая новость состоит в том, что не только дизайнеры интерьера любят этот оттенок, но и пауки.

Исследования показывают, что некоторые виды пауков более чувствительны к зеленому цвету и их естественно тянет к нему. Поэтому, выбирая зеленые стены или декор, вы можете создать среду, более привлекательную для этих нежелательных паучих гостей.

Выяснилось, что пауки любят оттенки зеленого цвета (иллюстративное фото: Freepik)

Темные цвета

Как и зеленый, некоторые темные цвета, особенно темно-зеленый и коричневый, могут создать более привлекательную среду для пауков. Это происходит потому, что темные цвета поглощают больше света и делают пространство комфортным для восьмилапых.

Какой цвет отпугивает пауков

Так на каком цвете стоит остановить свой выбор? Эксперт говорит, что, согласно исследованиям, пауки ненавидят синий цвет.

Таким образом, выбор синего цвета для интерьера и экстерьера вашего дома может стать креативным способом отпугивания пауков. Или подумайте о том, чтобы выкрасить потолок или стены в голубой цвет, чтобы создать менее привлекательную среду для этих вредителей.

К тому же, по словам эксперта, светлые цвета также помогают отпугивать пауков, отражая свет. Кроме того, светлые оттенки делают пауков более заметными на таком фоне, что облегчает их обнаружение. Так что пауки будут убегать в более благоприятное для них место.