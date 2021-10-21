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"Пацієнт вже не дихав": у Києві лікарі дивом врятували чоловіка, якого знайшли повішаним

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 17:30
"Пацієнт вже не дихав": у Києві лікарі дивом врятували чоловіка, якого знайшли повішаним Медики врятували чоловіка, яких хотів покінчити з життям (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві медики врятували 28-річного чоловіка, який намагався вчинити самогубство. Коли чоловіка виявили медики, то він перебував у стані клінічної смерті.

Про це повідомили в КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

Так, інцидент стався на вулиці Галицькій. За словами лікарів, після виклику вони через 5 хвилин вони прибули на місце, де встановили, що хлопець намагався скоїти суїцид. На той момент пацієнт перебував у стані клінічної смерті.

"Ангели серед нас. Дзвінок на 103. Повідомлення про повішання, пацієнт не дихає. Фельдшери Наталя Ангел та Денис Шалига одразу після того, як прибули на місце, розпочали серцево-легеневу реанімацію", - повідомили медики.

Лікарям таки вдалось запустити серце й у чоловіка відновилося дихання. Тому пацієнта у тяжкому стані госпіталізували до однієї з київських лікарень.

&quot;Пацієнт вже не дихав&quot;: у Києві лікарі дивом врятували чоловіка, якого знайшли повішанимУ Києві медики врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство (facebook.com/operativeukr)

Також у спільноті "Київ оперативний" розповіли, що на момент інциденту мати чоловіка була вдома, а батько вийшов у магазин. Зазначається, що матері він сказав, що піде у душ.

"Через 5 хвилин мати постукала до сина, але у відповідь - тиша. Жінка вибила двері й побачила сина, який повісився на трубі. В цей момент батько повернувся і, побачивши ситуацію, зрізав мотузку", - повідомляють у спільноті.

Раніше ми повідомляли, що у метро Києва поліцейська витягла з того світу пасажира, у якого зупинилося серце.

Також ми писали, що у Запоріжжі дівчинка реанімувала матір, у якої зупинилося серце.

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