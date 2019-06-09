ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Треба бути патріотом своєї країни: український співак пояснив, чому виступає в РФ

STYLERПерсони    09.06.2019 - 16:47
Треба бути патріотом своєї країни: український співак пояснив, чому виступає в РФ
ALEKSEEV прокоментував виступи в Росії (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

ALEKSEEV розповів, чому, незважаючи на патріотизм, виступає в Росії

Український співак ALEKSEEV розповів, чому продовжує гастролювати по Росії і як це пов'язано з його політичними переконаннями. Про це він розповів в інтерв'ю Каті Осадчій, йдеться у "Світському житті".

Артист зізнався, що в Росії у нього багато шанувальників, саме тому він там виступає.

"Я люблю музику, і я буду там, де вона є. В Росії у мене дуже багато шанувальників, які мене дуже люблять за мою музику. І на кожному концерті я завжди співаю українською мовою", - розповів ALEKSEEV.

Виконавець вважає себе патріотом, незважаючи на те, що він дає концерти в Росії.

"Я вважаю, що треба бути патріотом своєї країни і своєї справи, безумовно. Я люблю Київ, це моє рідне місто, де я завжди буду жити. Я дуже люблю Україну і тому у мене з цим жодних проблем немає. Крім того, я люблю свою справу", - розповів артист.

Треба бути патріотом своєї країни: український співак пояснив, чому виступає в РФ

ALEKSEEV прокоментував виступи в Росії (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Він також розповів, чому не відмовився від заробітку в Росії.

"Я не сказав би, що дуже багато артистів відмовилися від концертів. Дуже багато артистів кажуть, що так зробили, тому що вони там нікому не потрібні", - пояснював виконавець.

Нагадаємо, що раніше ALEKSEEV презентував пронизливий кліп-сповідь про пережиті почуття.

Також ми писали, що ALEKSEEV висловився про тяжке розставання з коханою.

Повністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережі MARUV вразила плавними вигинами в екстремально облягаючому латексному костюмі
Новини України Alekseevпевец
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся