"Патриотические" прикарпатцы отказались сносить коммунистические памятники с фамилиями врагов: детали скандала

Что известно об инциденте

Против сноса советских памятников выступили жители села Загорье-Кукильницкое.

"Что делать с "патриотическими" прикарпатцами, которые отказываются демонтировать оккупационные коммунистические памятники? На этот раз Большевцевская ТГ. Жители сел говорят, что пусть им стоит. Кстати, на этих памятниках есть фамилии, погибших от ОУН и УПА", - пишет Коретчук.

Он добавляет, что фамилии коммунистов на монументе оставили, только убрали надпись "Погибли от рук украинских буржуазных националистов".

"Вот как можно хранить такие объекты с фамилиями карателей. У меня просто разрыв шаблонов. Что тогда хотеть от восточных и южных регионов, если наши любимые хозяева так упираются?" - возмутился глава музея.

Жители села отказались сносить советские памятники (фото: facebook.com/koretchuk)

Отметим, что в официальном ответе от главы села указано, что местные жители на собрании выступили против демонтажа советских монументов.

Какая реакция украинцев

В комментариях люди возмущаются подобным решением местных жителей. Некоторые даже предлагает провести демонтаж в обязательном порядке без согласия жителей громады.

Что пишут в комментариях:

самим провести снос "памятника", согласно закону о декоммунизации

эти советские крысы еще долго будут портить украинскую фауну. Может печатать фамилии, чтобы народ знал этих псевдограждан с украинским паспортом. А будет закон, то и паспорт забрать

интересно, есть ли в деревне памятник тем, кого убили "освободители" и депортировали

отчеканить имена и фамилии семей депутатов, отстаивающих памятник, чтобы не обрывалась историческая цепь коллаборантов и предателей свободной Украины

это просто позор. Загнать бульдозер и развалить. А кто против - пусть едет на фронт и посмотрит там, кого он здесь защищает

Реакция украинцев на отказ сносить советские памятники (скриншот)