ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Патріарх Кирило розповів, коли люди зможуть телепортуватися

Новость на русском →
Четвер 10 червня 2021 18:10
Патріарх Кирило розповів, коли люди зможуть телепортуватися фото: патріарх Кирило, предстоятель РПЦ (kremlin.ru)
Автор: Володимир Костирін

Предстоятель РПЦ патріарх Кирило в свято Вознесіння Господнього, яке православні віряни в 2021 році відзначають 10 червня, в ході проповіді висловився про зміну людських тіл після другого пришестя Ісуса Христа.

Про це передає РИА "Новости".

За словами священнослужителя, ті, що житимуть на заході людської епохи, стануть володіти надможливостями, і тіла їх стануть подібні, як у Сина Божого.

"Ті, хто помер, воскреснуть зі своїми тілами, а у тих, хто буде жити до останнього моменту людської історії, зміняться телеса. І це будуть вже інші тіла - тіла реальні, але подібні до того, яким володів Спаситель після свого Воскресіння", - розповів Кирило в храмі святого благовірного князя Олександра Невського.

Глава РПЦ пояснив, що люди, серед іншого, теж зможуть проходити крізь стіни, телепортуватися в просторі.

"Перетворене тіло вже не підкоряється фізичним законам, але це людське тіло. Ось така дійсно велика таємниця, за словом апостола Павла, відкривається нам в сьогоднішньому спогаді про Вознесіння Господа і Спасителя", - сказав Кирило.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський передрік новий Всесвітній потоп і висловився про гнів Божий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Патриарх Кирилл религия Вознесение
LITE
Грозові дощі з градом і шквали: в Україні розгуляється негода
Грозові дощі з градом і шквали: в Україні розгуляється негода