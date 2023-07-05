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Херсонская чиновница не признает государственный язык: "патамушта мне так удобно"

В Херсонском ЦНАП возник скандал (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсоне чиновница местного Центра предоставления административных услуг не захотела общаться с местной жительницей на украинском языке даже несмотря на прямую просьбу.

Об истории рассказала местная жительница Ольга Цилинко в Facebook.

Что случилось

По словам женщины, после долгой очереди ее сначала обслужил вежливый чиновник из Днепра, прибывший в Херсон помочь коллегам после бедствия, которое обрушилось на город после разрушения россиянами Каховской ГЭС.

Однако после этого ей пришлось регистрироваться у сотрудницы ЦНАП, которая заметно испортила ей настроение.

Цилинко утверждает, что обслуживавшая ее девушка отказалась говорить с ней на украинском языке, несмотря на наличие соответствующего законодательства.

Девушка назвала улицу Цилинко - "Переулок Насквозной". На что женщина возмутилась и поправила ее.

Однако, работница ЦНАП сказала: "У нас он Сквозный. Ладно, какая разница. На русском Сквозной".

Как оправдалась девушка

После этого женщина спросила, почему она говорит на русском языке.

"Патамушта мне так удобно. И никто меня не заставит говорить на украинском языке. И что, вы здесь сидели и теперь от меня требуете, что бы я на украинской с вами разговаривала?" - ответила девушка.

Также она заявила, что в Украине нет такого закона, который обязывает ее говорить на государственном языке. Затем она отказалась называть свою фамилию.

"У меня плохой украинский. Я говорю на суржике. Я окончила русскую школу", - добавила девушка из ЦНАП.

Женщина отметила, что уже попросила у знакомых юридически обосновать историю, а также спросила, куда можно пожаловаться на поведение работницы ЦНАП.

Девушка из ЦНАПа, говорящая на русском языке (facebook.com/people/Ольга-Цилинко)

Ранее мы сообщали, что в Киеве прославился охранник, ненавидящий все украинское.

Также мы писали, что в Одессе женщина набросилась на кассира из-за украинского языка.

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Херсонязыковой скандал