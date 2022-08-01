Пастух перегнав стадо овець з Донбасу на Волинь і врятував тварин: йшов з ними 50 кілометрів

Відважному пастуху вдалося пригнати з території, де йдуть важкі бої, стадо овець на Волинь. Володимир Альохін врятував життя 500 тварин і гнав стадо 50 кілометрів.
Про героїчний вчинок чоловіка розповіло "Суспільне Луцьк".
Пастуху вдалося пригнати величезне стадо з Павлівки в село Новостав Волинської області. Будинок українця знищили окупанти, але тварин йому все ж вдалося врятувати.
Зазначимо, що пастух не захотів жити під гнітом російських окупантів і прийняв рішення бігти разом з вівцями. Коли Володимир досяг Волинської області, він попросив притулку у місцевого фермера.
"Я їх 50 кілометрів пішки гнав, ми бігли з тваринами від війни, попросився до людини на ферму", - згадує Володимир Альохін.
Потім донецький фермер об'єднався з волинським і тепер стадо побільшало.
Випасають овець собаки - Люся і Рошен.
Навесні два фермери вирішили поділити приплід навпіл, а поки овечки мирно пасуться на пасовищах.
Як ми раніше писали, в Київському зоопарку волохатим тваринам виділили цілий острів.
Також ми повідомляли, під Харковом врятували павича, який тиждень ховався від ворожих обстрілів.