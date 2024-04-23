Паста из кабачка с курицей: невероятное вкусное и полезное блюдо

Что нужно для кабачковой пасты с курицей

Для того чтобы приготовить эту необычную и полезную пасту, нужны следующие продукты:

Кабачок - 300 г

Куриное филе - 200 г

Сметана (жирность 15%) - 100 г

Помидоры черри - 150 г

Сыр - 40-50 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Паприка - по вкусу

Сушеный чеснок - по вкусу

Масло растительное - 1 ч. л.

Как готовить пасту из кабачков с курицей.

Промойте филе, слейте жидкость и нарежьте мясо на небольшие кусочки. Посолите и поперчите нарезанное филе по вкусу. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо по 3 минуты с каждой стороны.

Помойте кабачок и нарежьте овощи тонкими полосками, как спагетти или тонкие макароны. Помидоры промойте и нарежьте на две или четыре части. После этого добавьте овощи к курице, перемешайте пасту и тушите 5 минут, накрыв крышкой.

Влейте в пасту сметану, добавьте паприку и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте смесь и жарьте еще 5 минут. Натрите сыр на мелкой терке и присыпьте им пасту перед подачей.