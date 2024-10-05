Паста доктора Амосова: как правильно готовить смесь-панацею от всех болезней

Как действует паста доктора Амосова?

Врач Николай Михайлович Амосов (1913-2002) - выдающийся украинский хирург, занимавшийся лечением заболеваний сердца и легких, моделированием психических функций мозга. Своим пациентам после операции врач рекомендовал принимать специально разработанную смесь для укрепления иммунитета и содействия выздоровлению.

Паста Доктора Амосова также поддерживает работу сердца, укрепляет сосуды, устраняет аритмию, предотвращает развитие атеросклероза или инфаркта, обладает противовоспалительными свойствами.

Секрет этого продукта состоит в ингредиентах, используемых для приготовления пасты. Он состоит из сухофруктов, орехов и меда и эти ингредиенты содержат большое количество ценных питательных веществ, витаминов, минералов и антиоксидантов.

Помимо меда и лимона, которые известны своими иммуностимулирующими свойствами.

Паста Доктора Амосова сладкая и питательная, поэтому с успехом может заменить прием пищи. Особенно рекомендуется людям после операций, с пониженным иммунитетом, часто подхватывающим инфекции, а также спортсменам, детям и пожилым людям.

Как приготовить поливитаминную смесь

Пасту можно употреблять натощак, но лучше после еды, чтобы не раздражать кишечник и желудок. Взрослым принимать по 1 столовой ложке пасты 3 раза в день, детям по 1 чайной ложке 3 раза в день.

Ингредиенты:

250 г кураги,

250 г темных изюминок,

250 г сушеных слив,

250 г инжира,

1 столовая ложка грецких орехов,

1 лимон,

250 г натурального меда.

Приготовление

Сухофрукты, орехи и измельченный лимон без косточек, но с кожурой измельчить в блендере или мясорубке.

Добавьте в пасту мед и тщательно перемешайте.

Готовую смесь можно хранить в холодильнике до нескольких месяцев.