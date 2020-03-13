Пасажирка рейсу Мілан-Київ боїться переслідувань після скандального відео

Коронавірус в Україні продовжує лякати жителів нашої країни. Ситуація ускладнилася після того, як скандальний блогер-панікер Антон Гура показав відео з літака Мілан-Київ.

На ролику чоловік розповідав, що в салоні чи не було жодного здорового пасажира: всі з температурою, чхали, пили жарознижувальну і взагалі всім було дуже погано. Трохи пізніше з'ясувалося, що слова блогера, звичайно ж, брехня.

У коментарі Styler пасажири літака розповіли, що насправді не було на борту хворих коронавірусом людей. Більш того, це підтвердили й результати тестів, проведених лікарями відразу після прибуття літака в "Бориспіль".

Та паніку в суспільстві Гурі вдалося посіяти. Нам стало відомо, що після того, як відео Гури показали по центральним каналам і опублікували багато ЗМІ, одній з пасажирок рейсу Мілан-Київ надійшли тривожні чутки з її рідного села.

Зараз жінка знаходиться у бориспільському готелі, де чекає рейс на Чернівці. За її словами, після сумно відомого ролика, в її рідному селі Чернівецькій області люди готують їй "теплу зустріч".

При цьому українка повністю здорова і не має жодних симптомів коронавірусу або інших хвороб.

"Вчора в селі надивилися новин. Вже бігали до лікарів, щоб ізолювали та оглядали. Ходять, дізнаються: приїхала чи ні. Не знаю, що буде, коли приїду... Родичі кажуть, що по селу вже шум..." – розповіла Styler жінка.