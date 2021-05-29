Пасажир Ryanair розкрив подробиці примусової посадки літака з "бомбою" в Мінську

Яніс Звієдріс з Латвії пояснив, що дії білоруської сторони абсолютно не відповідали заходам, що проводяться в разі, коли в літаку може бути вибухівка. Хоча саме нібито наявністю бомби від представників ХАМАС на борту пояснювали диспетчери в Мінську пілоту необхідність розгорнути рейс і посадити в аеропорту в столиці Білорусі. Зрештою, жодної вибухівки не було знайдено.

Чоловік зазначив, що того ранку пасажири вже готувалися до швидкого приземлення в столиці Литви, і з подивом дізналися про раптову зміну курсу.

"Було повідомлення, що приземляємося в Мінську, і ось це викликало якесь здивування. Не могли зрозуміти - чому. Було сказано, що це security reasons. Ми спочатку подумали, що це з аеропортом у Вільнюсі щось не так, тому нас в Мінську садять. А потім вже були дискусії - чому саме в Мінськ, адже поруч є аеропорт Каунас - та ж сама держава, теж Євросоюз", - говорить пасажир рейсу.

Звієдріс розповів, що після приземлення люди побачили автомобілі пожежників, "швидкі", і багато іншого спецтранспорту.

"І тоді у нас з'явилася підозра, що може бути з літаком щось не так. Але інформації, чому ми сіли в Мінську, ніякої не було. Тільки якісь security reasons", - говорить він.

Після цього пасажирів почали випускати маленькими групами по 5-6 людей з кожних дверей, і потім вже перевіряли їх сумки з собаками. Весь цей процес був досить повільний.

"Тому коли я почув потім про якусь бомбу?!.. По-моєму, якщо є така небезпека бомби - насамперед евакуюють людей, і відвозять від літака подалі. А ми стояли поруч з літаком, потім сіли в автобус біля літака. Ну якщо так небезпечно, то чому нас не відводили? Тому я можу впевнено сказати, що ніякої бомби там і не було", - наголошує Звієдріс.

Раніше повідомлялося, що у Швейцарії заявили, що лист про "бомбу" на борту Ryanair надійшов вже після розвороту на Мінськ.

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