Паспорт РФ - мітка ізгоя. Російських туристів уже ганьблять у Франці

Двох росіянок не впустили в замок

28 липня у Венсенський замок охоронці не впустили двох громадянок Росії. Зокрема, біля металошукача жінок попросили показати паспорти. Після цього вхід до пам'ятки росіянкам заборонили.

Також згодом вони вирішили потрапити у замок через іншого працівника охорони. Але ця спроба теж виявилась безуспішною. Пояснення було чітким - "тому, що ви росіяни".

Одна з жінок, яку не впустили, запевняла, що вона - журналістка і виїхала з Росії більше ніж 5 місяців тому.

Що знаходиться у замку

Зазначимо, що у Шато де Венсен знаходиться один із центрів Служби історії оборони.

У Міністерстві збройних сил Франції розповіли, що після російського вторгнення в Україну був обмежений доступ до військових приміщень для громадян Росії. У Шато де Венсен розташований один із центрів Служби історії оборони, його бібліотеки та архів. Тому громадянам Росії через недовіру заборонили вхід у замок.