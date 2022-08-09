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Паспорт РФ - мітка ізгоя. Російських туристів уже ганьблять у Франці

Росіян не впускають у музеї в Франції (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Громадянам Росії заборонили відвідувати Венсенський замок, який знаходиться неподалік французької столиці. Все тому, що росіянам не довіряють, адже у замку зберігають архіви Міністерства оборони.

Про це пише Citoyens.

Двох росіянок не впустили в замок

28 липня у Венсенський замок охоронці не впустили двох громадянок Росії. Зокрема, біля металошукача жінок попросили показати паспорти. Після цього вхід до пам'ятки росіянкам заборонили.

Також згодом вони вирішили потрапити у замок через іншого працівника охорони. Але ця спроба теж виявилась безуспішною. Пояснення було чітким - "тому, що ви росіяни".

Одна з жінок, яку не впустили, запевняла, що вона - журналістка і виїхала з Росії більше ніж 5 місяців тому.

Що знаходиться у замку

Зазначимо, що у Шато де Венсен знаходиться один із центрів Служби історії оборони.

У Міністерстві збройних сил Франції розповіли, що після російського вторгнення в Україну був обмежений доступ до військових приміщень для громадян Росії. У Шато де Венсен розташований один із центрів Служби історії оборони, його бібліотеки та архів. Тому громадянам Росії через недовіру заборонили вхід у замок.

Раніше ми повідомляли, як Франція знайшла заміну туристам з РФ.

Також ми писали, що росіянка напала на українку з малюком в Німеччині та обізвала їх.

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